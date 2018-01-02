Після успіхів США, в Росії вирішили відновити розробку багаторазової ракети

Російський державний ракетний центр імені Макєєва відновив розробку ракети багаторазового використання. Одноступінчата ракета-носій буде називатися «Корона», передає kommersant.ru. Її розробка була заморожена в 2012 році.

Читайте такожSpaceX запустила ракету Falcon 9 з космічною вантажівкою Dragon«Американці відпрацювали технологію м'якої посадки першого ступеню ракети-носія Falcon і її повторного використання в складі ракети... "Корона", на відміну від американської, не має відокремлюваних ступенів і фактично є космічним кораблем м'якого зльоту і посадки, що відкриває дорогу до реалізації дальніх міжпланетних польотів з екіпажами на борту», - сказав генконструктор ракетного центру Володимир Дегтяр.

Як повідомляв УНІАН, у березні минулого року американська компанія SpaceX здійснила революцію в космічних польотах, провівши повторний запуск Falcon 9. Це був перший в історії політ вже використаної ракети.