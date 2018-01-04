В Аргентині вирішили боротися з прогульниками в парламенті: звільнять 160 осіб

Два місяці тому аргентинський конгрес запровадив нову систему контролю за відвідуваністю депутатів і співробітників апарату, в результаті вже виявлено 190 осіб, тривалий час не з'являлися на роботі без будь-яких поважних причин, повідомляє "112 Україна" з посиланням на місцеве видання La Nacion.

Читайте такожНардепи-прогульники: 8 депутатів були відсутні під час усіх голосувань в жовтні

"Найближчим часом 160 "прогульників" буде знято зі своїх постів - після залагодження всіх формальностей. Решта 30 осіб вирішили звільнитися самі, після того як їм пред'явили незаперечні докази пропуску ними робочих днів. З 160 працівників, яким загрожує звільнення, 83 не з'явилися на роботі щонайменше 10 днів поспіль без поважної причини. Загалом в закладі працює 16500 осіб", - сказано в повідомленні.

Для обліку працівників та депутатів використовується нова біометрична система. На вході в будівлю потрібно відзначити своє прибуття з допомогою датчика, який сканує відбиток пальця. Це є необхідною умовою для отримання зарплати. Після введення нової системи обліку, як повідомляє газета, коридори парламенту наповнилися службовцями, в найближчих кав'ярнях не буває вільних місць, а на засіданнях стали регулярно з'являтися люди, бачити яких раніше доводилося не часто.

Видання нагадує, що після вступу на посаду в грудні 2015 року президент Аргентини Маурісіо Макрі оголосив війну прогульникам. Влада країни запевняє, що з того часу тисячі "працівників-фантомів", отримували гроші з держбюджету ні за що, були звільнені. Один час профспілки ставили під сумнів заяви Макрі про широко поширеній практиці прогулів і звинуватили президента у тому, що той лише використав це як привід для масових звільнень працівників держустанов. Однак нинішні звільнення в парламенті були схвалені всіма законодавчими органами, а також профспілками.