Обстріл бази РФ у Сирії: пропагандистська "перемога" Путіна перетворилася на ганебний фарс - Турчинов

Пропагандистська «перемога» президента РФ Володимира Путіна у Сирії перетворилась на ганебний фарс. Як повідомляє прес-служба Ради національної безпеки та оборони, про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, нагадавши, що 31 грудня російські війська у Сирії зазнали найбільших втрат за весь час проведення військової операції.

Читайте такожУ Міноборони РФ підтвердили обстріл російської бази в Сирії, але заперечують знищення літаків

За його словами, на російській авіабазі у Хмеймімі було знищено щонайменше чотири бомбардувальника Су-24, два винищувача Су-35С, військово-транспортний літак Ан-72 та склад боєприпасів.

«Цього ж дня під час виконання бойового завдання був знищений російський гелікоптер Мі-24», - сказав Турчинов і додав, що російському генштабу та Міністерству оборони не вдалося приховати такі масштабні втрати.

«Путінська пропагандистська заява про перемогу російських військових в Сирії, з якої він почав свою четверту президентську виборчу кампанію, перетворилась на ганебний фарс, а військовий парад який він приймав на сирійській землі, - на похоронну процесію», - резюмував секретар РНБОУ.

Як повідомило російське видання "Комерсант", у результаті обстрілу бойовиками російської бази в Сирії 31 грудня було знищено чотири бомбардувальника Су-24, два винищувача Су-35С, один транспортник Ан-72, а склад боєприпасів здетонував після потрапляння мінометного снаряда. За неофіційними даними, могли постраждати понад 10 військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня 2017 року Путін прилетів на російську військову базу «Хмеймім» у Сирії та наказав вивести значну частину російського угруповання з цієї країни. Це вже третій наказ за останні два роки про виведення російського угруповання. Тоді ж Путін заявив, що РФ збереже в Сирії дві військові бази – в Тартусі і Хмеймімі.

Як повідомляв УНІАН, у Міноборони РФ підтвердили обстріл російської бази в Сирії, але заперечують знищення літаків.