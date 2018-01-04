"9 поранених, частина тяжка": журналіст про наслідки атаки на російську авіабазу в Сирії

Російський журналіст Роман Сапоньков на своїй сторінці у соцмережі "ВКонтакте" уточнив наслідки атаки на авіабазу РФ в Сирії.

За його словами, кількість постраждалих військовослужбовців РФ становить 9 поранених. "Частина тяжка", - зазначив журналіст.

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За даними ЗМІ, в результаті обстрілу бойовиками російської бази в Сирії 31 грудня було знищено чотири бомбардувальники Су-24, два винищувачі Су-35С, один транспортник Ан-72, а склад боєприпасів здетонував після влучання мінометного снаряда.

У Міноборони РФ підтвердили обстріл російської бази у Сирії і смерть двох військових, але заперечують знищення літаків.