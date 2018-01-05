Викрадену в Данії найдорожчу пляшку горілки знайшли

Найдорожчу пляшку горілки Russo Baltique, вартість якої становить понад мільйон євро, знайшли.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила поліція Копенгагену.

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"Знайдена дорога пляшка горілки, яка була вкрадена на Вестербро (район Копенгагену - УНІАН) в ніч на вівторок. Вона була знайдена громадянином на будівельному майданчику в Шарлоттенлунді", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, пляшка виготовлена із застосуванням золота і срібла і прикрашена емблемою з автомобіля, що брав участь в ралі Монте-Карло в 1912 році, а також частиною його шкіряного сидіння. 3 січня її власник, колекціонер Брайан Енгберг, повідомив про крадіжку пляшки в поліцію.