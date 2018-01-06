У США назвали терміни змін ядерної угоди з Іраном
07:01, 06 січня 2018Світ
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Спеціальний закон для зміни ядерної угоди з Іраном може бути прийнятий після 8 січня.
Рекс Тіллерсон / REUTERS
Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що спеціальний закон для зміни ядерної угоди з Іраном може бути прийнятий після 8 січня.
Про це інформує Associated press.
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«Президент сказав, що він або виправить її, або скасує. Ми намагаємося виконати обіцянку виправити її», — сказав він.
За його словами, закон, про який йдеться, може бути прийнятий невдовзі після 8 січня.
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