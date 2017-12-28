Тіллерсон: у США немає ілюзій щодо сьогоднішнього режиму в Росії

Держсекретар США Рекс Тіллерсон у своїй статті для The New York Times зазначив, що у США немає ілюзій щодо сьогоднішнього режиму в Росії. «Ми не маємо ілюзій стосовно режиму в Росії, з яким маємо справу. У США зараз погані відносини з відродженою Росією, яка за останнє десятиліття вторглася в сусідні Грузію і Україну і підірвала суверенітет західних країн, втручаючись у вибори в США та інших країнах»,- написав глава Держдепу.

Читайте такожТіллерсон назвав Україну, а не втручання у вибори, найбільшою проблемою у відносинах з Росією - ЗМІПри цьому Тіллерсон підкреслив, що Вашингтон готовий співпрацювати з Москвою щодо Сирії. «Зараз, коли президент Путін висловив прихильність Женевському процесу під егідою ООН, який спрямований на створення нового майбутнього для Сирії, ми очікуємо, що Росія піде цим шляхом. Ми переконані, що втілення в життя результатів цих переговорів допоможе відтворити Сирію, вільну від Башара Асада»,- заявив він.

«Хоча ми проявляємо пильність щодо російської агресії, ми визнаємо необхідність роботи з Росією там, де наші взаємні інтереси перетинаються», - заявив держсекретар США.

На думку американського держсекретаря, про відновлення нормальних відносин з Росією неможливо говорити до врегулювання ситуації в Україні. Тіллерсон підкреслив, що призначення Курта Волкера спецпредставником США показує прихильність американської сторони «відновленню суверенітету і територіальної цілісності України».

«За відсутності мирного врегулювання ситуації в Україні, яке має розпочатися з дотримання Росією Мінських угод, вести з Росією справи як зазвичай неможливо», - підкреслив Тіллерсон.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня Рекс Тіллерсон обговорив по телефону з главою російського МЗС Сергієм Лавровим Сирію, Україну, а також КНДР. Під час розмови держсекретар закликав Лаврова знизити рівень насильства на Донбасі та повернути представників РФ до Спільного центру з контролю і координації припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.