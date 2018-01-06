Україна є наріжним каменем у відносинах США і Росії - Тіллерсон

Сполучені Штати Америки прагнуть до поліпшення відносин з Росією, але вважають, що цього можна досягти, якщо буде прогрес щодо України.

Про це держсекретар Рекс Тіллерсон заявив в інтерв'ю CNN.

"Ми повинні бути дуже відкритими, прямими і відвертими один з одним в тому, що ми обидва - я думаю, що міністр закордонних справ Лавров так само налаштований на це, щоб поліпшити ці відносини, як і я, це складні проблеми, і ми ясно дали зрозуміти, що наріжним каменем насправді є Україна", - повідомив Тіллерсон.

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"Ми повинні домогтися прогресу в Україні", - наголосив держсекретар.

Раніше Тіллерсон заявив, що у США немає ілюзій щодо сьогоднішнього режиму в Росії