Тіллерсон заявив, що ніколи не сумнівався в психічному здоров'ї Трампа

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що ніколи не сумнівався в стані психічного здоров'я Дональда Трампа. Так він відреагував на вихід скандальної книги про президента США, в якій стверджується, що Трампа вважають дитиною його власні підлеглі.

Як повідомляє "Роусская служба ВВС", журналіст Майкл Уолфф заявляє, що книга "Вогонь і лють: у коридорах Білого дому Трампа" була написана за підсумками більше ніж 200 інтерв'ю з найближчим оточенням президента та іншими високопоставленими співробітниками Білого дому.

Серед іншого, Уолфф стверджує, що оточення Трампа називає його дитиною, тому що йому, як і всім дітям, потрібно негайне заохочення.

"Все крутиться навколо нього. Ця людина не читає, не слухає нікого. Він як пінбол - вистрілює, куди попало", - описує Уолфф свої відчуття від перебування в Білому домі.

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Адвокати Трампа намагалися не допустити публікації скандальної книги, проте в результаті видавець не тільки не відмовився від її випуску, але й переніс раніше запланований початок продажів з вівторка наступного тижня вже на цю п'ятницю.

Сам Трамп заявив, що книга сповнена брехні і покликана нашкодити йому.

Тіллерсон, який, за чутками, в минулому році назвав президента телепнем, заявив CNN: "У мене немає жодних підстав піддавати сумніву стан його психічного здоров'я".

Він додав, що Трамп не схожий на минулих президентів: "Я думаю, це всім очевидно. Це також пояснює, чому американці обрали його".

Раніше повідомлялося, що провідні фахівці з психіатрії випустили книгу "Небезпечний випадок Дональда Трампа" (The Dangerous Case of Donald Trump), в якій висловили свою думку про психічний стан президента США.