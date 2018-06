"Найнебезпечніша людина у світі": у США випустили книгу про психічне здоров'я Трампа

Провідні фахівці з психіатрії випустили книгу "Небезпечний випадок Дональда Трампа" (The Dangerous Case of Donald Trump), в якій висловили свою думку про психічний стан президента США. Про це повідомляє видання The Independent.

На думку авторів книги, президентство Трампа "створило безпрецедентні наслідки для психічного здоров'я в нашій країні і за її межами". Також вони пишуть, що Трамп "небезпечно психічно хворий" і "його божевілля привертає увагу". Також у книзі Трампа називають "найнебезпечнішою людиною у світі".

Серед авторів книги — провідні психіатри, психологи, лінгвіст, аналітик ЗМІ і журналіст.

Наголошується, що нова книга може стати причиною негативної реакції з боку професійної спільноти психіатрів США, оскільки подібні коментарі в адресу публічного людини суперечать «фундаментальному принципу» згоди пацієнта.

Книга доступна для замовлення на Amazon з 3 жовтня. Її вартість - $16,79.

