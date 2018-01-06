Трамп просить $18 мільярдів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп направив конгресменам пропозицію виділити 18 мільярдів доларів з бюджету на початок будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Згідно з пропозицією Білого дому, ці гроші потрібні на будівництво 500 кілометрів стіни і на зміцнення 650 кілометрів вже існуючих бар'єрів, пише Медуза з посиланням на The Washington Post.

Раніше вартість будівництва укріплень на кордоні з Мексикою офіційно не називалася. Згідно з планом адміністрації Трампа, будівництво повністю буде завершено в 2027 році.

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У Палаті представників і в Сенаті більшість належить республіканцям, які підтримують політику Дональда Трампа. Коли саме буде обговорюватися питання про виділення коштів на будівництво стіни, не повідомляється.

"Конгресмени-демократи розкритикували 18-мільярдний план, про який першою повідомила The Wall Street Journal. Він був опублікований в розпал переговорів про бюджет, які, в разі зриву, погрожують уряду припиненням роботи", - відзначає The Washington Post.

Як повідомляв УНІАН, раніше Дональд Трамп заявив, що стіна вздовж кордону з Мексикою допоможе зупинити незаконну імміграцію в країну.

Будівництво укріпленої стіни на кордоні з Мексикою було однією з головних передвиборних обіцянок Дональда Трампа.