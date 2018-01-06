Помер астронавт Джон Янг, який побував на Місяці

У США у віці 87 років помер астронавт Джон Янг. Він входив до складу експедиції, яка у 1972 році висадилася на Місяць, повідомляє РБК з посиланням на представника NASA.

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Янг двічі літав на Місяць, а в 1972 році разом з іншими членами екіпажу прогулявся по поверхні супутника Землі, де в тому числі катався за кермом спеціального автомобіля. В 1981 році він став першим командиром американського космічного шаттла.

Крім того, Янг став першою людиною в історії, яка шість разів виходила до відкритого космосу. Як він розповідав журналістам, саме тому йому доручили написати відповідну інструкцію для майбутніх американських астронавтів.

Загалом за всю історію людства на Місяці побували 12 осіб у 1969, 1971 і 1972 роках. Першим на супутник Землі ступив 21 липня 1969 року американець Ніл Армстронг.