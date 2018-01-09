У Болгарії розстріляли відомого бізнесмена, близького до правлячої партії

На одній з вулиць столиці Болгарії, Софії, 8 січня 2018 року застрелили бізнесмена Петра Христова, власника компанії "Лактима", одного з найбільших у країні виробників молочних продуктів.

Про це повідомляє dt.ua із посиланням на місцевий портал Novinite.bg.

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За даними видання, Христов отримав вісім куль з малокаліберного пістолета в спину і помер до того, як його водій зумів доставити 49-річного бізнесмена в лікарню.

Поліція Болгарії розслідує всі можливі версії злочину, в тому числі пов'язані з бізнесом загиблого, а також можливою наявністю у вбивці особистих мотивів. Нападника наразі шукають.

Відзначається, що вбитий Христов був близьким до правлячої в Болгарії партії ГЕРБ ("Громадяни за європейський розвиток Болгарії"), в тому числі колишнього віце-прем'єра і екс-глави МВС Цветана Цветанова.