17 січня на каналі FX відбудеться прем'єра нового сезону серіалу «Американська історія злочинів».

Він буде присвячений історії життя і смерті італійського дизайнера і засновника модного будинку Versace Джанні Версаче.

Головні ролі у «Вбивстві Джанні Версаче» отримали Пенелопа Крус (роль сестри Донателли), Рікі Мартін (коханець Версаче), Едгар Рамірес (Джанні Версаче), Даррен Крісс (в ролі вбивці) та ін.

За тиждень до прем'єри модний будинок Versace офіційно заявив про те, що не причетний до створення серіалу.

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«Сім'я Versace не брала жодної участі у створенні серіалу, присвяченого смерті Джанні Версаче. Сценарій побудований за книгою, яка також не була схвалена рідними Versace, тому сюжет серіалу варто розцінювати виключно як художній», — йдеться в прес-релізі.

Нагадаємо, серіал зняли за романом письменника Морін Орт Vulgar Favors («Вульгарні ласки»), опублікованому в 1999 році, через два роки після вбивства Джанні Версаче.

За адаптацію книги взявся лауреат премії «Еммі», сценарист Райан Мерфі.