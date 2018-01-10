Гурту Queen і Тіні Тернер присудили почесні Grammy

14:43, 10 січня 2018
Світ
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Церемонія вручення запланована на літо 2018 року.

Група Queen і співачка Тіна Тернер стали лауреатами почесних премій

Британська група Queen і американська співачка Тіна Тернер стали лауреатами почесних премій Grammy, пише Rolling Stone.

Урочиста церемонія нагородження запланована на літо цього року. Також відомо, що нагород удостоїлися співачка Эміллу Харріс, музиканти Ніл Даймонд, Хал Блейн, Луї Джордан і група The Meters.

Що стосується основної премії Grammy, то вручення статуеток відбудеться 28 січня в Нью-Йорку.

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Теги: #Queen Grammy Тина Тернер