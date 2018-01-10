Гурту Queen і Тіні Тернер присудили почесні Grammy
14:43, 10 січня 2018Світ
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Церемонія вручення запланована на літо 2018 року.
Дві музичі легенди стали лауреатами почесних премій "Греммі" / amazon.com
Британська група Queen і американська співачка Тіна Тернер стали лауреатами почесних премій Grammy, пише Rolling Stone.
Урочиста церемонія нагородження запланована на літо цього року. Також відомо, що нагород удостоїлися співачка Эміллу Харріс, музиканти Ніл Даймонд, Хал Блейн, Луї Джордан і група The Meters.
Що стосується основної премії Grammy, то вручення статуеток відбудеться 28 січня в Нью-Йорку.
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