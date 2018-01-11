Опитування: за Опру Вінфрі проголосували би більше американців, ніж за Трампа

Телеведуча Опра Вінфрі перемогла на президентських виборах у США, якби вони відбулися зараз. До такого висновку прийшла Rasmussen Reports за підсумками проведеного опитування, передає РБК.

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Згідно з результатами дослідження, про бажання проголосувати за Вінфрі заявили 48% американських громадян, у той час як за нинішнього президента США Дональда Трампа готові віддати голоси лише 38% респондентів. Ще 14% учасників опитування з вибором не визначилися.

Телеведучу, зокрема, підтримують 76% демократів, 22% республіканців і 44% виборців, які не пов'язані з провідними партіями. У свою чергу, за Трампа готові проголосувати 65% республіканців, 12% демократів і 38% не пов'язаних з двома партіями респондентів.

Rasmussen Reports також відзначає, що жінки ставляться до Вінфрі з більшою симпатією, ніж чоловіки. Згідно з результатами дослідження, про бажання проголосувати за телеведучу заявили 52% жінок. Опитування було проведено 8-9 січня, в ньому взяли участь 1 тис. осіб.

Опра Вінфрі задумалася про можливість участі у виборах президента США ще в березні 2017 року. У Білому домі заявили, що раді вітати всіх бажаючих прийняти участь у виборах.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп висловив сумнів, що Опра Вінфрі буде балотуватися на пост глави держави в 2020 році. "З Опрою було б весело... Я не думаю, що вона буде балотуватися. Я добре її знаю", - заявив Трамп.