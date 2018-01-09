Трамп сумнівається, що Опра Уїнфрі балотуватиметься в президенти

Президент США Дональд Трамп сумнівається, що відома телеведуча Опра Уїнфрі буде балотуватися на пост глави держави в 2020 році. Про це повідомляє РИА Новости.

"З Опрою було б весело... Я не думаю, що вона балотуватиметься. Я добре її знаю", - заявив журналістам Трамп.

Чинний президент США, який раніше сам багато років працював телеведучим, зізнався, що "Опра мені подобається".

Уїнфрі минулої неділі виступила в Лос-Анджелесі на 75-й церемонії вручення премій "Золотий глобус". Після її виступу низка американських ЗМІ написали, що Уїнфрі розглядає можливість участі в президентських виборах у 2020 році, що, втім, вона не підтвердила.

Незабаром у Білому домі повідомили, що Трамп знову балотуватиметься в 2020 році.

Опра Уїнфрі є прихильницею Демократичної партії США, а Трамп представляє Республіканську партію.