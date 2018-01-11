США "прокололися" із просуванням Навального в керівництво РФ - Путін

Президент Росії Володимир Путін вважає, що США хотіли просунути російського опозиціонера Олексія Навального в керівництво РФ, але вони «прокололися».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, таким чином Путін прокоментував відмову Центрвиборчкому Навальному в реєстрації кандидатом на виборах президента Росії.

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Персонаж (Навальний - УНІАН), про який ви згадали, він не єдиний, кого не допустили. Але чомусь інших не називають. Це, мабуть, говорить про переваги американської адміністрації, керівництва інших країн, про те, кого вони хотіли б просунути в політичну сферу Росії, кого вони хотіли б бачити в керівництві країни. Мабуть, це ті люди, на яких вони роблять ставку, на яких спираються. У цьому сенсі вони прокололися, краще б вони промовчали», - зазначив Путін на зустрічі з керівниками російських ЗМІ та інформагентств.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня Центрвиборчком РФ відмовив Навальному в реєстрації кандидатом на виборах президента Росії. Члени комісії пояснили своє рішення тим, що згідно із законом громадяни, засуджені до позбавлення волі за тяжкі злочини, не мають права брати участь у виборах протягом десяти років після зняття чи погашення судимості.

Навальний назвав рішення ЦВК незаконним.

Держдепартамент США висловив стурбованість після відмови ЦВК РФ зареєструвати Навального кандидатом на виборах президента Росії через незняту судимість.

Президентські вибори в Росії заплановано на 18 березня 2018 року - день анексії українського Криму.