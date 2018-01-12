Трамп: "У мене, можливо, дуже хороші відносини з Кім Чен Ином"

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього "дуже хороші відносини" із лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це американський президент повідомив в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal, передає Дождь.

"У мене, можливо, - дуже хороші відносини з Кім Чен Ином... Я думаю, ви здивовані", - сказав Трамп.

Читайте такожСША застерігають від "зайвої люб'язності" на адресу КНДР

Разом із тим Трамп відмовився відповідати на питання, чи спілкувався він коли-небудь з главою Північної Кореї. "Я не кажу, спілкувався я чи ні. Я просто не хочу коментувати", - сказав президент США.

Трамп додав, що твіти, в яких він називав Кім Чен Ина "маленьким рокетменом" і "маніяком", - це частина більш масштабної стратегії.

"Зі мною так часто відбувається. І раптом хтось стає моїм найкращим другом. Я можу навести 20 прикладів цього... Я - дуже гнучка людина", - заявив американський лідер.

Нагадаємо, напередодні Трамп повідомив журналістам, що готовий до переговорів із Кім Чен Ином з приводу ядерної програми КНДР у разі дотримання кількох умов.