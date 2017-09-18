Трамп вигадав прізвисько для лідера КНДР

01:02, 18 вересня 2017
Світ
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Трамп розповідав про телефонну розмову з президентом Південної Кореї Мун Чже Ином.

Кім Чен Ин / REUTERS

Президент США Дональд Трамп назвав лідера Північної Кореї Кім Чен Ина "людиною-ракетою".

Це Трамп написав у повідомленні в Twitter, розповідаючи про телефонну розмову з президентом Південної Кореї Мун Чже Ином.

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"Минулої ночі розмовляв із президентом Південної Кореї Муном. Спитав у нього, як там справи у "людини-ракети" (Rocket Man). У Північній Кореї довгі черги за бензином. Дуже погано!", - написав Трамп.

Нагадаємо, постпред США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що Північна Корея буде знищена, якщо Сполученим Штатам доведеться захищатися або захищати своїх союзників. Про це заявила постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі 

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Теги: #Кім Чен Ин#лідер КНДР#прізвисько Кім Чен Ина#людина-ракета