Трамп вигадав прізвисько для лідера КНДР

Президент США Дональд Трамп назвав лідера Північної Кореї Кім Чен Ина "людиною-ракетою".

Це Трамп написав у повідомленні в Twitter, розповідаючи про телефонну розмову з президентом Південної Кореї Мун Чже Ином.

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"Минулої ночі розмовляв із президентом Південної Кореї Муном. Спитав у нього, як там справи у "людини-ракети" (Rocket Man). У Північній Кореї довгі черги за бензином. Дуже погано!", - написав Трамп.

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2017

Нагадаємо, постпред США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що Північна Корея буде знищена, якщо Сполученим Штатам доведеться захищатися або захищати своїх союзників. Про це заявила постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі