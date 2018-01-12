Міноборони РФ повідомило про знищення бойовиків, які атакували російську базу в Сирії (відео)

Російські військові знищили групу бойовиків, які 31 грудня обстріляли авіабазу Хмеймім у Сирії.

Стверджується, що група бойовиків базувалася поруч із західною межею провінції Ідліб, повідомляє ТАСС з посиланням на Міноборони РФ. За їхньою базою було організовано "безперервне спостереження".

У російському оборонному відомстві стверджують, що після прибуття бойовиків на об'єкт, де вони готувалися до пересадки в мікроавтобус, вся диверсійна група була знищена високоточним боєприпасом "Краснопіль".

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Як повідомляв УНІАН, 8 січня в Міноборони РФ заявили, що російські бази в Сирії намагалися атакувати 13 ударних безпілотників, переданих терористам «однією з країн, що володіють високими технологічними можливостями щодо забезпечення супутникової навігації».

10 ударних БПЛА наближалися до російської авіабази «Хмеймім» і ще три - до пункту матеріально-технічного забезпечення ВМС Росії в Тартусі.

В оборонному відомстві запевнили, що російським військовим вдалося перехопити управління шістьма БПЛА, ще сім безпілотників було знищено.

За повідомленням російського видання «Коммерсант», внаслідок обстрілу бойовиками російської бази в Сирії 31 грудня було знищено чотири бомбардувальники Су-24, два винищувачі Су-35С, один транспортник Ан-72, а склад боєприпасів здетонував після влучення мінометного снаряда.

10 січня в Міноборони РФ зажадали від Туреччини припинити використання безпілотників підконтрольними збройними формуваннями, які атакували російську базу «Хмеймім» у Сирії.

«Було встановлено, що запуск дронів здійснювався з району населеного пункту Муаззара, розташованого в південно-західній частині зони деескалації «Ідліб», контрольованого збройними формуваннями так званої «поміркованої» опозиції», - йшлося в повідомленні Міноборони РФ.

У зв'язку з цим Міноборони РФ направило листи начальнику Генштабу ЗС Туреччини генералу Акару Хулусі і керівнику Національної розвідувальної організації країни Хакану Фідану.

11 грудня президент РФ Володимир Путін в ході відвідування бази «Хмеймім» віддав наказ про виведення значної частини російського угруповання з цієї країни. Тоді ж Путін заявив, що РФ збереже в Сирії дві військові бази - в Тартусі і Хмеймімі.