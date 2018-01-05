Могли підірвати себе самі: опубліковано відео масштабної стрілянини на авіабазі РФ у Сирії напередодні Нового року

Російський блогер, який пише під ніком "Ель Мюрід", показав відео, зняте сирійцями у ніч на Новий рік в районі Хмейміма. Його він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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Судячи з відео, зустріч Нового року на російській авіабазі в Сирії в самому розпалі.

"Якщо це відео дійсно звідти, то фестиваль там був, що треба. Тоді дивно, що все обійшлося тільки 10 літаками, двома вбитими й складом боєприпасів", - зазначив блогер.

"Відверто кажучи, навіть якось не віриться, що це правда Хмеймім. Хотілося б подробиць. У нас в армії Новий рік зустрічали якось скромніше", - резюмував "Ель Мюрід".

Варто зазначити, що Telegram-канал Directorate 4, що займається оглядом діяльності бойовиків, повідомив, що в період з 31 грудня по 3 січня жодне з угрупувань не заявляло про атаки на російську авіабазу. Таку успішну атаку бойовики не стали б приховувати.

За даними ЗМІ, в результаті обстрілу бойовиками російської бази в Сирії 31 грудня було знищено чотири бомбардувальники Су-24, два винищувачі Су-35С, один транспортник Ан-72, а склад боєприпасів здетонував після влучання мінометного снаряда.

У Міноборони РФ підтвердили обстріл російської бази у Сирії і смерть двох військових, але заперечують знищення літаків.