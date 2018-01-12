Британську виконавицю відправили під суд за образу пам'яті жертв Голокосту

53-річна британка Елісон Чаблоз постала перед судом за звинуваченням у поширенні пісень, що ображають пам'ять жертв Голокосту, повідомляє ВВС.

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Пісні, текст яких носить відверто антисемітський характер, Чаблоз вигадала сама, виконавши під гітару.

У своїх творах Чаблоз ображає пам'ять Анни Франк, називає концтабір Освенцім "тематичним парком для дурнів" і звинувачує "багатих євреїв" в тому, що вони "володіють", передає newsru.co.il.

Вперше Чаблоз виконала свої "твори" на Лондонському форумі у вересні 2016 року, а потім виклала відео на YouTube.

Прокурор Карен Робінсон заявила, що Елісон Чаблоз образила почуття всіх, хто вважає Голокост найбільш трагічною сторінкою єврейської історії. Під час демонстрації роликів з піснями в залі суду група прихильників Чаблоз почала голосно аплодувати.

Сама Елісон Чаблоз заперечує Голокост, проте стверджує, що суд над нею є грубим нехтуванням свободи слова. На її думку, складені нею пісні не містять нічого, крім художнього висловлювання її точки зору на історію.