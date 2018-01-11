Трамп закликав посилити закон про наклеп після виходу скандальної книги про нього

Президент США Дональд Трамп заявив про намір вивчити можливість посилення національного законодавства про наклеп після публікації книги журналіста Майкла Вулффа «Вогонь і лють: всередині Білого дому Трампа», що викликала великий резонанс у країні.

Як повідомляє Reuters, про це глава держави заявив перед початком першого у новому році засідання свого кабінету.

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"Наші діючі закони про наклеп є обманом і ганьбою, і не відповідають американським цінностям або американській справедливості, тому ми серйозним чином вивчимо їх", - підкреслив Трамп.

"Ми уважно вивчимо закони нашої країни про наклеп з тим, щоб людина, про яку хто-небудь скаже неправду чи наклеп, змогла отримати захист у наших судах", - зазначив він.

Reuters нагадує, що Трамп неодноразово критикував закони про наклеп в ході передвиборної кампанії.

Як повідомляв УНІАН, в Сполучених Штатах опублікували книгу журналіста Майкла Вулффа "Вогонь та лють: у Білому домі Дональда Трампа". Вона відразу стала лідером продажів офлайн та онлайн-книгарень.

Вулфф описує, як Трамп не планував бути президентом США, його інтимне життя та відсутність у нього відповідних знань та інтересу до посади очільника Білого дому.

У книзі розповідається, як друзі і члени сім’ї Трампа його критикували. Автор публікації розповідає, як медіамагнат Руперт Мердок назвав президента США "*** ідіотом" після того, як закінчив з ним телефонну розмову. Водночас сам Трамп заперечує інформацію, подану у книжці.