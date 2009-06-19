Баррозу лишився один крок до другого терміну
08:59, 19 червня 2009Світ
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Лідери країн ЄС підтримали кандидатуру
Лідери країн Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі одностайно підтримали кандидатуру Жозе Мануеля БАРРОЗУ, висунутого на посаду голови Єврокомісії на другий термін.
Про це оголосив Фредрік РЕЙНФЕЛЬДТ - прем`єр-міністр Швеції, яка з 1 липня стає головою ЄС, повідомляє радіо «Свобода».
Тепер кандидатуру Ж.БАРРОЗУ має затвердити Європейський парламент.
Раніше, у четвер, учасники саміту схвалили основні принципи регулювання фінансових ринків.
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