Баррозу лишився один крок до другого терміну

Лідери країн Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі одностайно підтримали кандидатуру Жозе Мануеля БАРРОЗУ, висунутого на посаду голови Єврокомісії на другий термін.

Про це оголосив Фредрік РЕЙНФЕЛЬДТ - прем`єр-міністр Швеції, яка з 1 липня стає головою ЄС, повідомляє радіо «Свобода».

Тепер кандидатуру Ж.БАРРОЗУ має затвердити Європейський парламент.

Раніше, у четвер, учасники саміту схвалили основні принципи регулювання фінансових ринків.