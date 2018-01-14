Влада Туреччини перекинула військову техніку на кордон із Сирією
06:03, 14 січня 2018Світ
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Військова техніка була спрямована в південну провінцію Хатай.
З метою посилення прикордонних частин були перекинуті танки / фото aa.com.tr
Турецьке керівництво перекинуло колону військової техніки на кордон із Сирією.
Як передає Anadolu, за словами джерела в турецьких збройних силах, з метою посилення прикордонних частин турецькою владою були перекинуті танки. Співробітники Anadolu, зокрема, зняли п'ять танків, які були завантажені на вантажівки.
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Військова техніка була спрямована в південну провінцію Хатай.
Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пригрозив почати військову операцію в Сирії.
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