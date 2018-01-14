Влада Туреччини перекинула військову техніку на кордон із Сирією

Турецьке керівництво перекинуло колону військової техніки на кордон із Сирією.

Як передає Anadolu, за словами джерела в турецьких збройних силах, з метою посилення прикордонних частин турецькою владою були перекинуті танки. Співробітники Anadolu, зокрема, зняли п'ять танків, які були завантажені на вантажівки.

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Військова техніка була спрямована в південну провінцію Хатай.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пригрозив почати військову операцію в Сирії.