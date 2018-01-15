Королівські пологи: Кейт Міддлтон планує народити третю дитину під гіпнозом

Гіпноз зможе полегшити біль під час пологів дружини британського принца Вільяма Кейт Міддлтон.

Як зазначає The Times, медсестри в приватному госпіталі Святої Марії у Паддингтоні, де відбудуться пологи герцогині Кембріджської, пройдуть спеціальну підготовку для оволодіння новою пологовою технікою.

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Техніка пологів під гіпнозом в останній час стала популярною серез знаменитостей. Свого часу нею скористалася бразильська супермодель Жизель Бюндхен.

Як зазначає видання, у цьому ж госпіталі в свій час народився і сам принц Вільям 1982 році, а у 1984 його молодший брат принц Гаррі.

Пологи герцогині заплановані на квітень цього року.

Як повідомляв УНІАН, цьогорічна весна буде багатою на події для британської королівської родини. Так, на травень заплановане весілля принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл.