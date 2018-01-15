У метро Вашингтона потяг зійшов з рейок

23:26, 15 січня 2018
Світ
219 0

Причиною інциденту стала пошкоджена рейка, і потяг зійшов з колії, коли проїжджав цю ділянку.

Поїзд метро зійшов з рейок / АТН

У столиці США Вашингтоні на "червоній" гілці метро біля станції Farragut North зійшов з рейок потяг.

Читайте також"У метро без штанів": у світі пройшов традиційний флешмоб (фото)

На момент інциденту в поїзді перебували 63 людини – 61 пасажир та два працівника метрополітену. Ніхто з них не постраждав, повідомляє The Washington Post.

Як повідомили чиновники метрополітену, причиною інциденту стала пошкоджена рейка, і потяг зійшов з колії, коли проїжджав цю ділянку.

У метрополітені кажуть, що людей у вагонах було небагато, тому що сьогодні в США державний вихідний - День Мартіна Лютера Кінга ("борця за права афроамериканців) – і багато установ зачинені.

Рух поїздів на "червоній" гілці спочатку зупинили, а потім відновили на двох ділянках. Між станціями, де рух поїздів закрито, пустили додатковий наземний транпорт.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #потяг зійшов з рейок#метро у Вашингтоні