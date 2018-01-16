Стало відомо про плани солістки The Cranberries перед смертю

Солістка групи The Cranberries Долорес О'Ріордан, яка померла напередодні, планувала 16 січня записати нову версію свого хіта Zombie, повідомляє SkyNews.

Співачка повинна була записати свій вокал в нову версію свого культового хіта Zombie 1994 року спільно з групою Bad Wolves.

Як повідомив музиканти, О ' Ріордан почула їх версію своєї пісні і вирішила записати для композиції свій вокал.

«Коли ми почули, що їй сподобалася наша версія і вона захотіла записати свою партію, це був найкращий комплімент, який могла б одержати молода група або будь-яка група в цьому сенсі», — заявив Вокаліст Томмі Векст.

Музикант Мартін Гловер також підтвердив в инстаграме, що був одним з тих, хто чекав її в студії, коли дізнався про її смерть.

О ' Ріордан померла напередодні у віці 46 років. У поліції не змогли назвати причину смерті співачки.