Поліція прокоментувала смерть солістки The Cranberries

Смерть вокалістки групи Cranberries не розглядається як підозріла, заявили в поліції Лондона.

Як повідомляє "Русская служба ВВС", поліцейські заявили, що складений рапорт про обставини смерті співачки готовий для передачі коронерській службі, якій належить встановити причину того, що сталося.

Долорес О'Ріордан раптово померла в Лондоні в понеділок у віці 46 років.

Як повідомив представник лондонської поліції, виклик з готелю на вулиці Парк-лейн надійшов близько 9 ранку в понеділок. "Жінка у віці за 40 років була визнана мертвою на місці", - додав він.

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Священик у її рідному Лімерику повідомив, що похорон Долорес відбудеться в Ірландії.

"Її рідні поки що чекають додаткових подробиць з Лондона з приводу її смерті, - сказав настоятель парафії Боллібрикен і Боурмор батько Джеймс Уолтон. - Планується, що вона буде похована тут, вдома. Коли це відбудеться, залежить від того, як скоро буде видано її тіло".

Як відомо, група Cranberries здобула собі світову популярність у 1990-ті роки завдяки таким хітам, як Linger і Zombie.