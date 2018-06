Померла вокалістка The Cranberries

Померла Долорес О'Ріордан, вокалістка рок-групи The Cranberries. За даними агентства Reuters, 46-річна О'Ріордан померла в отелі у Лондоні, куди вона приїхала для запису нової композиції.

The Cranberries (в перекладі з англ. - "журавлина") - ірландська рок-група, що була утворена в 1989 році і добилася світової популярності в 1990-х. З 18 липня 1994 року Долорес О'Ріордан була одружена з колишнім тур-менеджером групи Duran Duran Доном Бертоном, з яким розлучилася в 2014 році. У подружжя є троє дітей.

О'Ріордан писала музику і слова для пісень The Cranberries. Вона також брала участь в інших проектах і була суддею третього сезону телешоу The Voice of Ireland.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня минулого року помер Джонні Холлідей.