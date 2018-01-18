Біля поліцейського відділку в шведському Мальме стався вибух

Біля поліцейського відділку в шведському місті Мальме в середу ввечері, 17 січня, стався вибух.

Як повідомляє Aftonbladet, вибух стався в кварталі Розенгард, який населений переважно мігрантами.

В результаті вибуху ніхто не постраждав, будівля отримала пошкодження. Постраждали також припарковані поруч із відділком автомобілі. У поліції переконані, що метою атаки був саме поліцейський відділок.

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Після інциденту поліція затримала двох чоловіків віком близько 20 років. Відомо, що один із нападників, одягнений у куртку темного кольору, кинув у напрямку будівлі предмет, схожий на гранату.

Як зазначає Aftonbladet, вдома у одного з підозрюваних провели обшук. У місті виставили додаткові поліцейські патрулі. На місці події працюють сапери і слідчі.

Нагадаємо, в кінці грудня в місті Мальме на півдні Швеції був підірваний поліцейський автомобіль, припаркований біля ділянки.

Міністр юстиції Швеції Морган Йоханссон пообіцяв з початку 2018 року посилити покарання за зберігання вибухових речовин і їх використання для нападу на правоохоронців.