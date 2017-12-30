У спокійній Швеції підірвали поліцейську машину

У місті Мальме на півдні Швеції був підірваний поліцейський автомобіль, припаркований біля відділку. Про це йдеться в повідомленні поліції області Сконе в Twitter, передає РБК.

Читайте такожПланував вбивства у Копенгагені: поліція Данії затримала симпатика ІДІЛ із Сирії - ЗМІ

Як повідомляє видання Sydsvenskan, в результаті вибуху патрульна машина сильно постраждала. Очевидці спочатку вважали, що вибухнула новорічна петарда. Місце події було оточене поліцією, автомобіль вибухотехніки обстежили. За підозрою в причетності до вибуху були затримані двоє чоловіків 1991 і 1995 року народження.

Міністр юстиції Швеції Морган Йоханссон пообіцяв з початку 2018 року посилити покарання за зберігання вибухових речовин і їх використання для нападу на правоохоронців.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 9 квітня близько 30 молодих людей з закритими обличчями закидали відділення поліції в Гетеборзі камінням і коктейлями Молотова.

7 квітня в Стокгольмі вантажівка в'їхала у натовп. В результаті теракту п'ятеро людей загинули. Раніше аналогічні теракти відбувалися в Лондоні, Ніцці та Берліні.