Кім Чен Ин може тішитися, що "обгавкав" Трампа — аналітик

Байка про "Слона і Моську" — це точно про Корейську Народно-Демократичну Республіку (Північна Корея) і США, глава першої країни Кім Чен Ин може тішити себе власною величчю через те, що "обгавкав" американського президента Дональда Трампа.

Лідер Штатів любить жартувати до пори до часу, розповів політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики Тарас Чорновіл, пише "Главред".

"Пам'ятаєте байку про" Слона і Моську"? Це точно про КНДР і США. Кім Чен Ин може тішити себе власною величчю через те, що обгавкав Трампа. Ні одна корейська ракета, незалежно від технічних даних, у США не долетить, а нові системи протиракетної оборони роблять менш імовірними навіть враження сусідніх Південної Кореї і Японії", — зазначив аналітик.

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За його словами, "зате після першого прицільного запуску всі військові об'єкти КНДР і керівництво держави будуть моментально знищені". "Трамп любить жартувати до пори до часу. Але і Кім Чен Ин, хоча безнадійно дурніший батька і діда, які вміли тримати політичний баланс, все ж не самогубець. Він — не ідіот", — сказав співрозмовник.

"Те, чим він займається, більше нагадує ризикований блеф, який може зірватися, коли не витримають нерви у США, але навряд чи через атаки з КНДР. Не думаю, що буде якась війна, але після останнього потепління відносин із Сеулом Пхеньян почне вимагати фінансової гуманітарної допомоги і скорочення санкцій", — вважає Чорновіл.

Аналітик підкреслив, що так вже не раз було. "Формально нинішнє примирення пов'язано лише з Олімпійськими іграми, де Північна Корея планує брати участь. Але для таких диктаторів спектр інтересів значно ширше. Думаю, що це одна з хвиль підготовки до великим переговорів", — заявив експерт.

Раніше Кім Чен Ина говорив, що "ядерна кнопка постійно знаходиться на його столі", Дональд Трамп відповів на погрози лідера Північної Кореї, сказавши, що ядерний потенціал США значно перевершує північнокорейський.