Чемпіонат світу з футболу в Росії може стати "привабливою ціллю" для ІДІЛ - доповідь

Чемпіонат світу з футболу, який пройде в Росії в червні-липні цього року, може стати привабливою ціллю для терористів «Ісламської держави», враховуючи роль Росії в територіальних втратах угруповання бойовиків.

Читайте такожУ Німеччині затримали терориста ІДІЛ, який готував атаку з вантажівкоюПро це заявила британська аналітична фірма IHS, передає Голос Америки.

«Успішна атака (в Росії) може дати новий потужний поштовх пропагандистським зусиллям «Ісламської держави», її бойовикам і прихильникам, підкресливши міжнародну загрозу, яку представляє це угруповання, незважаючи на його територіальну поразку», – йдеться в доповіді IHS.

Участь у чемпіонаті збірних Саудівської Аравії та Ірану стане для групування додатковим стимулом для атаки, - йдеться в доповіді.