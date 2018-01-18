У Китаї водій автобуса дивом врятував пасажирів від обвалу каміння (відео)
20:18, 18 січня 2018Світ
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Вчасно загальмувавши, чоловік врятував пасажирів.
У Китаї водій автобуса врятував 15 пасажирів, зупинившись на дорозі за секунди до обвалу каміння. Чоловік помітив, що на шляху автобуса лежить купа каміння, і загальмував, аби з'ясувати, чи дорога безпечна.
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Тієї ж миті з гори впали дві величезних каменюки, що пошкодили і дорогу, і ніс автобуса. У результаті ніхто з людей не постраждав.
Як повідомляв УНІНА, нещодавно у Британії поліцейський героїчно втримав фургон із водієм на краю моста.
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