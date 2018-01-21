У містах США тисячі протестувальників вийшли на "Марші жінок" (фоторепортаж)

У багатьох містах Сполучених Штатів і в інших країнах світу сьогодні проходять так звані "Марші жінок", приурочені до першої річниці вступу на посаду президента Дональда Трампа.

Як повідомляє "Радіо Свобода", серед гасел цих акцій - захист прав жінок, іммігрантів, ЛГБТ-спільноти, а також протест проти політики адміністрації Трампа і риторики президента, яку учасники походів вважають сексистською.

Десятки тисяч людей прийшли на "Марш жінок" у Вашингтоні, в якому взяли участь і жінки-сенатори і члени Конгресу від Демократичної партії. Тисячі учасників акції зібрали в Нью-Йорку, Клівленді, Річмонді, Мілуоке, Остіні, Сіетлі, Лос-Анджелесі. Всього організатори мали намір провести акції в 230 містах.

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Дональд Трамп в Twitter утримався від негативної риторики на адресу "Маршів жінок", зазначивши, що за рік своєї роботи його адміністрація досягла найнижчого рівня безробіття серед жінок за останні 18 років. "Чудова погода по всій країні, прекрасний день для того, щоб жінки вийшли на марші" - написав Трамп.