У МЗС оприлюднили інформацію щодо загиблого в Кабулі українця

Загиблий у теракті в Кабулі українець, за попередньою інформацією, був одним зі співробітників місцевої авіакомпанії.

Про це повідомив представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, передає Громадське радіо.

Крім загиблого українця, у готелі перебувало ще кілька громадян України. Вони наразі перебувають у безпеці, однак потребують підтримки.

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"У цьому зв’язку консул України вилітає до Кабулу. Там, на місці, він проведе скоординовані заходи з забезпечення і підтримки громадян України, які перебувають у столиці, та усі необхідні процедурні дії, які вчиняються у випадку смерті громадянина України", — зазначив посадовець.

У МЗС не уточнили кількість українців, які перебували у готелі.

Раніше повідомлялося, що вчора, 20 січня, близько 21.00 кілька бойовиків напали на готель у Кабулі. За неофіційною інформацією, в готелі відбувалась IT-конференція. Правоохоронці повідомили, що загинуло щонайменше 5 людей, 6 - отримали поранення. Серед загиблих - двоє нападників, яких було ліквідовано.