"Швидка допомога смерті": в Італії заарештовано санітара, який вбивав пацієнтів за €300

В Італії, на Сицилії, заарештовано санітара швидкої допомоги, якого підозрюють у вбивствах пацієнтів за замовленням похоронного дому, пов'язаного з мафією. Про це пише Бі-Бі-Сі.

За версією звинувачення, заарештований 42-річний чоловік убив щонайменше трьох невиліковно хворих пацієнтів, ввівши їм внутрішньовенно звичайне повітря.

Поліція заарештувала підозрюваного у місті Катанія, що розташоване на сході Сицилії, біля підніжжя вулкана Етна, за наводкою неназваного джерела, яке співпрацює з владою колишнього члена мафіозного угрупування. Карабінери назвали цю операцію "швидка допомога смерті".

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Заарештованому пред'явлені звинувачення в умисному вбивстві.

Звинувачення вважає, що санітар "швидкої допомоги" вбивав пацієнтів, поки машина везла їх з лікарні назад додому, в містечку Б'янкавілла під Катанією. Після ін'єкції повітря хворий швидко вмирав від закупорки судин.

Повернувши родичам тіло, він користувався їх шоковим станом, щоб порекомендувати одне з місцевих бюро ритуальних послуг, яке має зв'язки з сицилійською мафією, де йому платили комісійні.

Повідомляється, що за кожного вбитого працівник "швидкої" отримував по 300 євро.

За даними італійської преси, заарештований санітар працював в службі "швидкої допомоги" з 2012 року і не виключено, що на його рахунку значно більше жертв.

Слідчі стверджують, що вивчили вже десятки випадків смерті пацієнтів Бьянкавилле за останні п'ять років, але поки що лише 12 з них здалися їм гідними для подальшого вивчення і лише три були пред'явлені суду.