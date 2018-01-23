Екс-президент Польщі заявив, що в країні процвітає фашизм

Колишній презмдент Польщі Лех Валенса на своїй сторінці у Twitter заявив, що в країні є фашизм і що це "не поодинокий випадок".

Таку заяву він зробив після того, як один з польських каналів випустив в ефір сюжет, в якому журналісти проникли до неонацистської групи "Гордість і сучасність", повідомляє Rzeczpospolita. У сюжеті журналістів було показано, як неонацисти, одягнені у форму Вермахту, викрикують тости "За Адольфа Гітлера і нашу Батьківщину, кохану Польщу", а також торт з мотивами прапору Третього Рейху.

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"В Польщі є фашизм. То не поодинокі "інциденти", як то намагаються показати полякам та світу. Качинський мовчить, а Моравєцький та ПІС замість того, щоб прийняти якесь рішення що небезпечної проблеми, тільки про це говорять, у той же час намагаючись стерти мене з історії", - написав Валенса.

Видання зазначає, що у першій версії твіту екс-президент надав посилання на статтю "The Wall Street Journal" "Нові польські націоналістичні лідери стирають Леха Валенсу з історії", але потім його прибрав. Автори статті пишуть, що теперішній "популістичний уряд намагається ліквідувати ліберальний порядок після "холодної" війни".

Як повідомляв УНІАН, у Польщі суд покарав трьох громадян за те, що вони поглумилися над українським прапором.