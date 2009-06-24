Україна і Білорусь хочуть узгодити свої ролі в Східному партнерстві

Радбези України, Польщі та Білорусі будуть співпрацювати у рамках ініціативи ЄС «Східне партнерство».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА на брифінгу спільно з головою Бюро національної безпеки Республіки Польща Александром ЩИГЛО і державним секретарем Ради безпеки Республіки Білорусь Юрієм ЖАДОБІНИМ після тристоронньої зустрічі у Києві.

Р.БОГАТИРЬОВА розповіла, що сьогоднішня зустріч відбулась з ініціативи Президента України Віктора ЮЩЕНКА і була підтримана президентами Білорусі та Польщі. Цю зустріч сторони погодились називати «Київська ініціатива».

На зустрічі обговорювались нові механізми тристоронньої співпраці як у безпековій сфері, так і в економічній та гуманітарній.

Р.БОГАТИРЬОВА пояснила, що Україна та Білорусь хочуть узгодити свої пропозиції, які вони просуватимуть у рамках ініціативи «Східне партнерство», і при цьому хочуть заручитись підтримкою Польщі, яка є ініціатором «Східного партнерства».

Сьогодні керівники Радбезів домовились створити робочі групи, які опрацьовуватимуть конкретні напрямки співпраці для того, щоб уже у жовтні провести таку ж зустріч і мати на руках конкретні пропозиції.

При цьому керівники Радбезів не виключили, що така співпраця сприятиме у майбутньому тристоронній зустрічі президентів.

А.ЩИГЛО зауважив, що і Україна, і Білорусь є учасниками ініціативи «Східне партнерство», але мають різні перспективи інтеграції до Євросоюзу.

Він зауважив, що ця ініціатива спрямована не лише на економічне співробітництво, а й торкається питань дотримання прав людини.

А.ЩИГЛО зазначив, що Польща з великими задоволенням вітає позицію Білорусі, кроки якої останнім часом дають надію на зміни на краще.

Він висловив сподівання, що робота у тристоронньому форматі дасть можливість обговорити існуючі проблеми, у тому числі щодо дотримання прав людини у Білорусі, і наблизити позиції.

За словами Ю.ЖАДОБІНА, Білорусь хоче розвивати свої відносини з усіма країнами, і тому країна вдячна Польщі за цю ініціативу.

Він висловив переконання, що Росія позитивно сприйме цю ініціативу. При цьому Ю.ЖАДОБІН наголосив, що Білорусь не розглядає участь в ініціативі «Східне партнерство» як альтернативу організаціям, утвореним на терені колишнього СРСР.

Р.БОГАТИРЬОВА також висловила переконання, що Росія позитивно сприйме сьогоднішню зустріч. «Думаю, що добрі сусіди завжди радіють, коли у їхніх сусідів щось добре відбувається», - сказала вона.

На її думку, співпраця Польщі, Білорусі та України дозволить посилити безпеку в регіоні, посилить співпрацю в економічній і гуманітарній сферах, що позитивно відіб’ється на країнах. І в цьому, на її думку, має бути зацікавлена і Росія.