Том Круз приєднався до Instagram і анонсував фільм "Місія нездійсненна-6" (фото)
16:29, 26 січня 2018Світ
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Круз виклав знімок зі зйомок шостої частини серії Місія нездійсненна.
REUTERS
Том Круз завів аккаунт в мережі Instagram і анонсував свою нову роботу - фільм Mission: Impossible - Fallout. Круз розмістив знімок з "хлопавкою" зі знімального майданчика з написом назви фільму.
На фото вказано, що режисером фільму є Крістофер Маккуоррі, який знімав фільми Місія нездійсненна: Плем'я ізгоїв, Джек Річер, а також писав сценарій до Місія нездійсненна: Протокол Фантом.
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Крім того, Круз виклав знімок зі зйомок 6 частини серії Місія нездійсненна. На фото 55-річний актор виконує складний трюк.
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