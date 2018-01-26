Том Круз приєднався до Instagram і анонсував фільм "Місія нездійсненна-6" (фото)

Круз виклав знімок зі зйомок шостої частини серії Місія нездійсненна.

Том Круз завів аккаунт в мережі Instagram і анонсував свою нову роботу - фільм Mission: Impossible - Fallout. Круз розмістив знімок з "хлопавкою" зі знімального майданчика з написом назви фільму.

На фото вказано, що режисером фільму є Крістофер Маккуоррі, який знімав фільми Місія нездійсненна: Плем'я ізгоїв, Джек Річер, а також писав сценарій до Місія нездійсненна: Протокол Фантом.

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Крім того, Круз виклав знімок зі зйомок 6 частини серії Місія нездійсненна. На фото 55-річний актор виконує складний трюк.