Єврокомісар Кінг звинуватив Росію у цілеспрямованому поширенні дезінформації

На думку єврокомісара, Європа має активніше протидіяти дезінформації.

Єврокомісар з питань безпеки Джуліан Кінг звинуватив владу Російської Федерації у цілеспрямованому поширенні дезінформації.

Читайте такожУ Європарламенті закликають запровадити санкції проти РФ через втручання російських хакерів"Навряд чи є сумнів у тому, що на сьогодні ми маємо справу з хитромудрою, вміло керованою, підтримуваною урядом проросійською кампанією дезінформації. Російські військові, вочевидь, сприймають інтернет як нове поле бою, застосовуючи в якості зброї неправдиву інформацію", – наголосив він, передає "Німецька хвиля".

Крім того, на думку єврокомісара, Європа має активніше протидіяти дезінформації.

Серед прикладів головних кіберзагроз він навів атаки хакерів, поширення комп'ютерних вірусів, онлайн-пропаганду тероризму, спроби маніпулювати громадською думкою за допомогою фейкових новин. На думку Кінга, останнє має на меті перетворити "нашу відкриту демократичну систему в зброю, націлену проти нас самих".

Єврокомісар запевнив, що Єврокомісія розробила низку проектів, спрямованих як на покращення компетенції самих користувачів, так і на боротьбу з онлайн-пропагандою ненависті й тероризму. Кінг додав, що наразі спільно з країнами-членами ЄС проводиться робота щодо реалізації цього пакета заходів.