ЄС вперше виділив гроші на боротьбу з російською пропагандою

Рада ЄС і Європарламент затвердили у четвер бюджет Євросоюзу на 2018 рік, і вперше в історії виділили гроші на боротьбу з російською пропагандою. Як повідомляє прес-служба ради, бюджет співтовариства на наступний рік передбачає трохи більше 160 млрд євро фінансових зобов'язань, що на 0,2% більше, ніж у 2017-му році, передає ZN.ua.

"Бюджет ЄС на 2018 рік встановлено на рівні 160,1 млрд євро. Це на 0,2% більше порівняно з бюджетом ЄС 2017 року з урахуванням поправок останніх місяців", - сказано в повідомленні.

Читайте такожPolitico: США виділили $60 мільйонів на боротьбу з російською пропагандою

"Два головних пріоритету на 2018 фінансовий рік - рішення міграційної кризи та забезпечення безпеки. Також ідеться про збільшення інвестицій, економічне зростання, створення робочих місць у Європі", - заявили в ЄС.

Окремо, вперше в історії ЄС, 800 тисяч євро будуть виділені на протидію російській дезінформації та пропаганді.

Раніше в ЄС запустили новий сайт euvsdisinfo.еu для боротьби з дезінформацією з боку Російської Федерації. У супровідній інформації сайту сказано про те, що він створений в рамках кампанії ", спрямованої на поліпшення прогнозування, розгляду та реагування на прокремлівську дезінформацію".

Як повідомляв УНІАН, раніше колишній співробітник "фабрики тролів" розкрив технології російської пропаганди в інтернеті.