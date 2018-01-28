На Кіпрі проходять президентські вибори

Найпопулярнішим кандидатом залишається чинний президент Нікос Анастасіадіс.

В Республіці Кіпр сьогодні проходять президентські вибори. Як передає Deutsche Welle, виборчі дільниці для голосування працюватимуть до 18:00 за місцевим часом. Загалом право голосу мають близько 550 тисяч кіпріотів.

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Проведені недавно соціологічні опитування показали, що найпопулярнішим кандидатом залишається чинний президент Нікос Анастасіадіс. Однак, швидше за все, йому не вдасться отримати більше 50 відсотків голосів у першому турі. Найвірогіднішими суперниками Анастасіадіса у другому турі вважаються лівий кандидат Ставрос Малас і син екс-президента Тассоса Пападопулоса - Нікос Пападопулос.

Нинішні вибори проходять через шість місяців після провалу переговорів щодо возз'єднання підконтрольної туркам північній частині острова з Республікою Кіпр, яка з 2004 року є членом Європейського Союзу.