"Як стати чоловіком": в Індонезії поліція силою поголила групу трансгендерів

Поліцейські виховували трансгендерів, змусивши їх пробігтися і співати пісні на увесь голос, щоб їхні чоловічі голоси прорізалися.

Поліція консервативної провінції Ачех в Індонезії силою поголила групу трансгендерів-жінок і змусила їх переодягнутися в чоловічий одяг в ході облави на ЛГБТ-спільноту. Про це повідомляє місцеве видання Antara News.

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Групу з 12 жінок заарештували під час рейдів на салони краси вранці 29 січня. Глава місцевої поліції розповів виданню, що метою цієї акції було навчити заарештованих «як стати чоловіками».

«Крім того, офіцери також виховували трансгендерів, змусивши їх пробігтися і співати пісні на весь голос, щоб їхні чоловічі голоси прорізалися», – сказав офіцер.

Він додав, що ця операція була частиною плану щодо запобігання розповсюдження «негативного впливу» ЛГБТ-спільноти на підростаюче покоління індонезійців.