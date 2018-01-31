Помер творець мультфільму про кота Леопольда Анатолій Рєзніков

Широку популярність Рєзнікову принесла серія фільмів про пригоди кота Леопольда.

Пішов з життя Анатолій Рєзніков - радянський режисер мультиплікаційних фільмів.

Про це повідомила журналістка Сусанна Альперіна на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі з Німеччини пишуть, що пішов з життя Анатолій Рєзніков. Режисер "Кота Леопольда" та інших проектів", - написала вона.

В останні дні Рєзніков перебував у німецькому місті Золінгені. Йому було 77 років.

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Глядачі знають Рєзнікова за такими мультфільмами, як "Солом'яний бичок", "Робінзон Кузя", "Копійка", а широку популярність режисерові принесли мультфільм "Раз ковбой, два ковбой" й серія фільмів про пригоди кота Леопольда.

У 2015 році він відновив роботу над мультфільмами. На честь 75-річчя режисера вийшов його новий мультсеріал - "Нові пригоди кота Леопольда".

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