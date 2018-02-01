У Канаді текст гімну змінять на "ґендерно нейтральний"

Текст французької версії гімну змінювати не планується, оскільки в ньому немає відмінностей за ґендерною ознакою.

Сенат Канади прийняв законопроект, за яким текст національного гімну буде змінено на "ґендерно нейтральний".

Про це повідомляється на сторінці Верхньої палати парламенту в Twitter.

"Законопроект C-210 зробить англомовну версію національного гімну ґендерно нейтральною, змінивши слова "синів" (thy sons) на "нас" (of us)", - йдеться в повідомленні.

Як уточнює CBC, згідно з прийнятими поправками, у рядку "True patriot love in all thy sons command" ("Справжня патріотична любов у всіх твоїх синів") англомовній версії гімну "O Canada" слова "thy sons" ("синів") будуть замінені на "of us" ("нас").

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Остаточно закон набуде чинності після підписання генерал-губернатором Канади.

Гімн «O Canada» був написаний французькою мовою в 1880 році. У 1908 році була написана англійська версія національного гімну, яка тільки в 1980 році отримала статус офіційної. З тих пір в канадському парламенті були ініційовані 12 законопроектів про зміну слів англійської версії гімну, проте до цього моменту всі вони терпіли невдачу. Текст французької версії гімну міняти не планується, оскільки в ньому немає відмінностей за ґендерною ознакою.