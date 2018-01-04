Рівність перемагає: в Ісландії заборонили платити жінкам зарплату меншу, ніж чоловікам

Роботодавці в Ісландії віднині мають довести, що вони платять чоловікам і жінкам на однакових посадах однакові зарплати. Якщо вони цього не зроблять, ризикують отримати штраф, повідомляє ТСН.ua.

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"Закон, який набув чинності 1 січня, зобов’язує компанії отримати від уряду спеціальні сертифікати, які підтверджують, що вони платять жінкам та чоловікам однакові зарплати. Закон стосується усіх компаній, які мають щонайменше 25 штатних працівників. Фірми з більш ніж 250 працівниками повинні пройти сертифікацію до кінця поточного року, тоді як менші компанії отримуватимуть сертифікати у найближчі кілька років відповідно до їхнього розміру", - йдеться в повідомленні.

За порушення закону передбачені штрафи у сумі приблизно 500 доларів США на день.

Роботодавці досі мають можливість заохочувати своїх працівників на основі їхнього досвіду, ефективності та інших аспектів. Проте компанії повинні показати, що відмінності у заробітній платі не пов'язані з гендерними ознаками.

Протягом останніх дев’яти років Ісландія є провідною країною, в якій успішно борються проти гендерної нерівності. Однак, незважаючи на це, ісландські жінки у 2014 році все ще отримували 78,5% заробітної плати чоловіків. Уряд зобов'язався подолати розрив у зарплатах між чоловіками і жінками до 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, уряд України скасував наказ про заборону на 458 професій для жінок. Серед заборонених для жінок галузей були гірнича галузь, металургія, хімічне виробництво. Обмеження для жінок були встановлені у військовій службі, правоохоронній діяльності, в галузях харчового виробництва, транспорту, зв’язку та сільського господарства.