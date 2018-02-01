У Стамбулі автобус врізався у зупинку, є загиблі (відео)

15:16, 01 лютого 2018
Світ
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В Стамбуле автобус протаранил остановку, есть погибшие / ТСН

Читайте такожУ Стамбулі зіткнулися два автобуси: 19 постраждалихАварія сталася в одному з районів в азійській частині міста. Очевидці розповідають, що автобус спочатку зіткнувся з іншим бусом, втратив контроль над керуванням і наїхав на людей.

Момент аварії зафіксувала камера спостереження, встановлена у салоні автобуса

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Теги: #дтп стамбулі#автобус зупинку стамбулі